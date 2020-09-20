Kayıp şahıs 3 gündür bulunamıyor
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Kayıp şahıs 3 gündür bulunamıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17 Eylül günü evinden ayrılan 44 yaşındaki Mustafa Demirci'den 3 gündür haber alınamıyor.

Kayıp şahıs 3 gündür bulunamıyor
20.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:01

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17 Eylül günü evinden ayrılan 44 yaşındaki Mustafa Demirci'den 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, yazlık olarak kullandıkları Murat Dağı'nda bulunan Kıcıroğlu Yaylası'ndaki evinden 17 Eylül'de yürüyüş yapmak için ayrılan Mustafa Demirci'nin akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ekipleri Murat Dağı'nda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına Jandarma tarafından iz köpeği de dahil edildi.

Demirci, jandarma, AFAD ve gönüllüler tarafından aranmasına rağmen henüz izine rastlanmadığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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