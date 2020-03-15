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Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.

15.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:47
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.

Manavgat Irmağı'nda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada köprü altındaki cesede ulaşıldı.

Sahil güvenliğin botuyla karaya çıkartılan cesedin, 3 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Coşar'a (40) ait olduğu belirlendi.

Coşar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Kaynak: AA

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Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

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