Kayıp olan genç ağaçta asılı halde bulundu
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Kayıp olan genç ağaçta asılı halde bulundu

Nevşehir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, bir bağda ağaçta iple asılı şekilde bulundu.

Kayıp olan genç ağaçta asılı halde bulundu
21.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:34

Nevşehir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, bir bağda ağaçta iple asılı şekilde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde ikamet eden 30 yaşındaki Yusuf Y.'den pazar gününden beri haber alamayan ailesi, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan Yusuf Y., Kavak'ta bir bağda bağ sahibi tarafından ağaçta asılı şekilde bulundu. Bağ sahibi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yusuf Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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