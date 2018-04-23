Kayıp Küçük Kız Engelli Köpeği Sayesinde Bulundu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde kaybolan üç yaşındaki Aurora, kısmen sağır ve görme engelli köpeği Max sayesinde bulundu.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, eyaletin Southern Downs bölgesinde büyükannesi Leisa Marie Bennett ile yaşayan küçük kız Aurora, hafta sonu evden çıkarak, ormanlık alanda kayboldu.

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlayan arama çalışmalarına çok sayıda polis ve acil servis ekibi katıldı. Ancak küçük kızın bulunması kısmen sağır ve görme engelli 17 yaşındaki köpekleri Max sayesinde oldu.

Arama çalışmalarına katılan kızın büyükannesinin sesini duyan ve minik kızı ormanlık alanda 16 saat boyunca yalnız bırakmayan Max, büyükannenin yanına gelerek torununun kaybolduğu bölgeye götürdü.

Torununu Max sayesinde bulduklarını belirten Bennett, "Tepeye çıktım, yukarıya çıkınca köpek yanıma geldi ve beni doğruca ona götürdü. Hiç yanından ayrılmamış, çocuk köpek gibi kokuyordu, onunla uyumuş." dedi.

Queensland Polisi Komiseri Craig Berry de "Gece soğuk havada 3 yaşındaki çocuğun çok korkmuş ve üşümüş olduğunu tahmin ediyorum. Köpekle birbirlerini ısıtarak iyi bir dayanışma sergilemişler." ifadelerini kullandı.

Minik kız Aurora'ın sağlık durumunun, vücudundaki küçük çiziklere rağmen iyi olduğu açıklandı.