Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu
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Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu

29.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:17
Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'da kayıp olan küçükbaş hayvan sürüsü jandarma ekiplerinin desteğiyle 8 saat süren çalışması sonucu 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Elazığ'da kayıp olan küçükbaş hayvan sürüsü jandarma ekiplerinin desteğiyle 8 saat süren çalışması sonucu 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde ikamet E.D'ye ait 102 adet küçükbaş hayvan gece saatlerinde ahırda iken kayboldu.Hayvanlar sahibi ve köylüler tarafından yapılan aramada bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile çok sayıda ekip görevlendirildi. Jandarma ekiplerinin karadan ve havadan drone ile yaptıkları 8 saatlik arama sonucunda beldeden 10 kilometre uzaklıkta dağlık alanda hayvanlar bulundu.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim etti. - ELAZIĞ

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Kayıp koyun sürüsü 10 kilometre uzakta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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