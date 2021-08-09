Kayıp 3 kızdan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

İstanbul Hadımköy'de kayıp 3 kızdan 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Bulunan kıyafetlerin kızına ait olduğunu doğrulayan anne Semiha Memiş, kızına seslenerek, "Kızım korkma, ara. Yeter ki anne baba gel de" ifadelerini kullandı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul'un dört bir yanında kayıp çocukların izini sürüyor. Kızların ailesinin ise evlerinin önünde umut dolu bekleyişi devam ediyor.

EN KÜÇÜK KIZA AİT EŞYALAR BULUNDU

Kızlardan Nazar Memiş'e ait eşyalar polis ekipleri tarafından Avcılar sahilinde bulundu. Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.

ANNE KAYIP KIZINA SESLENDİ

Kızlara dünden beri ulaşamadıklarını söyleyen Semiha Memiş, "Akşam 5 civarı piknik yapacağız diye eve geldiler. 6-7 lira civarı para aldı dondurma alacağım dedi. Baktım elinde çanta var bu niye dedim. Örtü sereceğiz, oyuncaklarla da oynayacağız dedi. Yine de baktım çantaya gerçekten oyuncak vardı" ifadelerini kullandı. Kızına seslenen acılı anne Memiş, "Kızım korkma ara. Anne baba gel de yeter ki" ifadelerini kullandı.

"ALLAH RIZASI İÇİN GÖREN VARSA POLİSE ULAŞSIN"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Memiş, "Allah rızası için gören bilen varsa tutsun ellerinden polise ulaşsın" şeklinde konuştu. Avcılar sahilde bulunan eşyaların kızına ait olduğunu söyleyen anne, "Evet bir iki oyuncak türü eşyalar ona ait. Gördüğüm fotoğraflarda çantada gördüğüm eşyalar 2 parça tanıdım. Onun eşyaları" şeklinde konuştu.

ANNELERİN TEDİRGİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Eslem Tuana Yüksel ve Efsa Yüksel'in anneleri Semra Yüksel ise "Anne piknik yapacağız dediler. Zeytin peynir aldılar. Biraz da oyuncak aldılar bebeklere dikiş yapmak için. 17.30'a çıkıyorlar bir daha da haber alamadık. Biz de bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı