Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
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Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Kayıp kişinin cesedinin kuyuda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

İstanbul'da 21 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunan Bahtiyar Akçay'ın (51) cesedinin bir kuyuda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 21 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunan Bahtiyar Akçay'ın (51) cesedinin bir kuyuda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Giresun'dan İstanbul'a araç almak için gelen ve kendisinden haber alamayan Bahtiyar Akçay'ın ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Akçay'ın kente geldikten sonra aralarında alacak meselesi olduğu öğrenilen N.Ü. (68) ile Yenibosna'daki bir iş yerinde görüştüğünü belirleyen polis, iş yerinin bahçesindeki kuyuda Akçay'ın cesedini buldu. N.Ü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Araştırma sonrasında, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı N.Ü.'nün işyerine gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı belirlendi. Yenibosna'daki fabrikada yapılan geniş çaplı arama sonrası Bahtiyar Akçay'ın cesedi fabrika içindeki kuyuda bulundu.

Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını tespit ederken cesette iki adet mermi yarası olduğu da belirlendi.

Polis, Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı N.Ü. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. N.Ü. 'nin biri ofisinde biri evinde olmak üzere iki tabanca bulundu.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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