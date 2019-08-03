Kayıp kişinin cesedi uçurumda bulundu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Ayhan B'den (46) haber alamayan yakınları, bu sabah durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince Ayhan B'nin gidebileceği bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Jandarma arama köpeğinin de kullanıldığı 5 saat süren çalışmalarda, 40 metre derinliğindeki bir uçurumun dibinde ceset bulundu. İncelemede cesedin, Ayhan B'ye ait olduğu belirlendi.

Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayhan B'nin, bölgede dün gece kaçak kazı yaptığı değerlendirilen şüphelilere "dur" ihtarında bulunan jandarma ekiplerinden kaçan iki kişiden biri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA