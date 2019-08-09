Kayıp kişi ortak çalışmayla bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan kişi, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan kişi, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nin ormalık alanında kaybolan yaşayan Cevat Şahin'e ulaşılması için AKUT Mersin ekibinin 7 gönüllüsü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin, iki gün boyunca bölgede yaptığı araştırmada Şahin sağ olarak bulundu.
Şahin, sağlık kontrolünün ardından ekipler tarafından ailesine ulaştırıldı.