Kayıp kişi ortak çalışmayla bulundu

09.08.2019 18:06

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan kişi, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nin ormalık alanında kaybolan yaşayan Cevat Şahin'e ulaşılması için AKUT Mersin ekibinin 7 gönüllüsü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, iki gün boyunca bölgede yaptığı araştırmada Şahin sağ olarak bulundu.

Şahin, sağlık kontrolünün ardından ekipler tarafından ailesine ulaştırıldı.

Kaynak: AA