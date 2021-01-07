Kayıp keçiler ormanda bulundu

MERSİN'in Anamur ilçesinde ağıldan kaçan 3 keçi, ormanlık alanda otlanırken bulunup, sahibine teslim edildi.

Kızılaliler Mahallesi'nde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan kişi, otlaktan dönen hayvanlarını akşam saatlerinde ağıla kapatıp dinlenmeye çekildi. Sabah erkenden uyanıp ağıla giden bu kişi, yaptığı sayım sonucunda 3 keçisinin kayıp olduğunu görüp, hırsızlık şüphesi üzerine jandarmadan yardım istedi.Hayvanların bulunması için bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kayıp 3 keçiyi ormanlık alanda otlanırken buldu. Küpe numarasından müracaatçı kişiye ait oldukları saptanan keçiler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL