Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
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Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu

18.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:32

Tekirdağ'da, yaklaşık 4 saattir haber alınamayan kadın,

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 4 saattir haber alınamayan kadın, jandarma ekiplerinin yoğun siren sesli ve anonslu çabasıyla evine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Ş.G. isimli kadından saatlerdir haber alınamadı. Ş.G'ye bir türlü ulaşamayan eşi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Mahalle meydanında toplanan çok sayıda Yaylagöne sakini ve jandarma asayiş ekipleri, saatlerdir haber alınamayan kadın için seferber oldu.

JANDARMANIN ISRARLI ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Ekip aracından yoğun şekilde siren sesi uyarısı yapan Malkara İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, akşam saatlerinde kadına sağ salim ulaşmayı başardı. Yaklaşık 4 saat sonra evine geri dönen Ş.G. ailesini ve Yaylagöne halkını mutlu etti. Ş.G'ye kavuştuğu için sevinç yaşayan eşi de, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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