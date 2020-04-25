Kayıp İbrahim, 6'ncı günde de aranıyor
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İbrahim Ay, Eymir, Güncel, Haber

Kayıp İbrahim, 6'ncı günde de aranıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra ortadan kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışması 6'ncı günde de sürüyor.

25.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:18
Kayıp İbrahim, 6'ncı günde de aranıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra ortadan kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışması 6'ncı günde de sürüyor. Küçük İbrahim, 400 kişilik ekiple köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor.

Merkeze bağlı Eymir köyünde pazartesi günü saat 11.00 sıralarında evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Otizm rahatsızlığı olan İbrahim Ay, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik ekiple evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor. İbrahim'in kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı. 

'BÖLGEDE VAHŞİ HAYVANLARIN VARLIĞI BİLİNMEKTE'

?Arama çalışmalarına katılan avcı Ramazan Ünlütürk, İbrahim'in kaybolduğu alanda daha önce avcılık yaptıklarını ve bölgeyi iyi bildiklerini belirtti. Ünlütürk, "İbrahim'i bulmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar bir ipucu bulamadık. Bulma yönünde aramalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir bulguya ulaşacağız. Bölgede vahşi hayvanların da olduğu görülmekte ve bilinmekte. Zaman zaman havanın bozduğunu görüyoruz. Sisli hava durumları oldu. Arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

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