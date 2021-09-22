Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu - Haberler
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Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu Kartal'da birkaç gündür kayıp olan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yapılan 16 yaşındaki gencin cesedi, Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu.

- Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

İSTANBUL - Kartal'da birkaç gündür kayıp olan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yapılan 16 yaşındaki gencin cesedi, Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu.

Gencin cansız bedeni bugün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven' ait olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu

Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu - Haberler
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