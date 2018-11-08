Türkiye'yi Yasa Boğan 3,5 Yaşındaki Evrim'in Annesi, Tahliye Edildi
Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim'in annesi Dilek Atış, Turhal Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla tahliye edildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3.5 yaşındaki Evrim'in kaybolmasıyla ilgili tutuklu bulunan annesi Dilek Atış, Turhal Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla tahliye edildi.
ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI
Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolması ile ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
109 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ
Anne Atış için Turhal Sulh Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartı ile tahliye kararı aldı. Kararın ardından Atış tutuklu bulunduğu Zile Cezaevinden serbest bırakıldı. 109 gün cezaevinde kalan anneyi cezaevinin önünde bekleyen yakınları içerisinde bulundukları araçtan inmedi. Serbest kalan anne basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
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Allah bu kadına sabır versin. Çok zor bir durum.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Üzerimde kadın lobisi ve dış güçler büyük oyun oynamakta. Onların oyunu varsa,, benim de Allahım var. Yorumlarıma yapılan haksız eleştirilere gerekli cevabı, gönüllerde yorumcu kardeşlerim verecek...Cevap Yaz 18 6 Yayından KaldırURFALİ IBRAHİM : Her secimde bunlara koydugumuzdan beyinleri sulanmis Allah yardim etsin, buyuk tramva yasattik bunlara, ama hosumuzada gitmiyor degil, yeni secimdede koyacaz merak etmeyin5 21 Yayından KaldırZZ EBANİ: Yetmiş3 kardeşimin tavsiyelerini dikkate alarak Allah diyeceğim artık..Beni yıldıramayacaksınız. Kenetlenmek için başka ZZ ebani yok !!9 5 Yayından Kaldır-: boş sun boş. yorumlarında boş uyduruk. ALLAHI varmış geçen tanrı diyordun. sonra HADİSE ALEYNA TİLKİ. magazinleri gezersin. sonrada insanlara yobaz dersin. boş insan. sende.10 8 Yayından Kaldır