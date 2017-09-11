Kayıp Erman Kızıltan Olayında Çember Daralıyor!

Erman Kızıltan'a ne olduğunu öğrenmek için uğraşan ekibimiz gizli bir tanığa ulaştı. Bildiklerini Hayatın Penceresinden mikrofonuna aktaran gizli tanık tüm bildiklerini anlattı. Aynı zamanda olayı araştırmaya gidip tehdit edilen Hayatın Penceresinden ekibi de ayrıntıları aktardı.

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