Kayıp Erman Kızıltan Olayında Çember Daralıyor!
Sunuculuğunu usta gazeteci Yasemin Bozkurt'un yaptığı "Hayatın Pencerisinden"de bugün yine Erman Kızıltan olayı ele alındı.
Erman Kızıltan'a ne olduğunu öğrenmek için uğraşan ekibimiz gizli bir tanığa ulaştı. Bildiklerini Hayatın Penceresinden mikrofonuna aktaran gizli tanık tüm bildiklerini anlattı. Aynı zamanda olayı araştırmaya gidip tehdit edilen Hayatın Penceresinden ekibi de ayrıntıları aktardı.
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