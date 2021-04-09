Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
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Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı

Antalya'da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşireden 8 gündür yakınları haber alamıyor.

Antalya'da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşireden 8 gündür yakınları haber alamıyor. Genç adamın en son Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şu ana kadar bir ize rastlayamadı.

Olay, Antalya'da 1 Nisan Perşembe günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Ahmet Uğur (29), veda mesajları attıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. Özel bir saç ekim kliniğinde hemşire olarak çalışan genç adama gün boyunca ulaşamayan yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, aramalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda şu ana kadar genç hemşirenin bir izine rastlanmadı. Aramaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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