"Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisi online olarak sanatseverlerle buluştu
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"Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisi online olarak sanatseverlerle buluştu

Rezan Has Müzesi'nin bu yıl üçüncü kez hazırladığı "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" başlıklı sergi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak açıldı.

18.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:16

Rezan Has Müzesi'nin bu yıl üçüncü kez hazırladığı "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" başlıklı sergi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak açıldı.

İlki 2010'da ikincisi ise 2014 yılında düzenlenen sergi, "Müzeler Haftası" kapsamında ilk kez online olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Dilin, yazının keşfiyle birlikte sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkmasına ve toplumların sosyolojik ve kültürel gelişiminin temelini oluşturmasına odaklanan sergi, kültürel etkileşimlerden dini inanışlara, ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş pek çok konuyu mercek altına alıyor.

"İlk İletişim", "Anadolu Dilleri", "Antik Çağ'da Dil ve Eğitim" ile "Anadolu'nun Kayıp Dilleri" başlıklı bölümlerden oluşan sergi, "www.kayipdiller.com" adresinden ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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