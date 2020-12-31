Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

31.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:03
Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay'ın (67) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay'ın (67) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar sonucunda Adil Günay'ın cansız bedeni devrilen kayanın altında bulundu.

Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde çobanlık yapan Adil Günay'ın otlattığı keçiler akşam saatlerinde kendiliğinden eve geldi. Adil Günay'ın dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kısa sürede Kavacık köyüne ulaşan jandarma, sağlık, AFAD ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri ile köylüler, Adil Günay'ı hayvanları otlattığı bölgede aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ KAYANIN ALTINDAN ÇIKTIAramalarını Kavacık köyü yakınlarındaki yamaçta sürdüren ekipler, yeni hareket etmiş bir kaya olduğunu tespit etti. Bucak Belediyesi kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası hareket ettirilen tonlarca ağırlığındaki kayanın altında Adil Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı.Adil Günay'ın hayvan otlatırken ısınmak için kayanın alt tarafına ateş yaktığı ve bir süre sonra kayanın üzerine devrildiği belirlendi. Bölgede bir gün önce etkili olan yoğun yağış nedeniyle kayanın yerinden oynadığı ve devrildiği tahmin ediliyor. 

Adil Günay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu
Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu
Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 00:04:23. #1.15#
title