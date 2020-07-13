Kayıp çoban 6 gün sonra yürürken bulundu DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürüsünü otlatmaya gittikten sonra kaybolan çoban Mehmet Sökmen (44), 6 gün sonra yürürken bulundu.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürüsünü otlatmaya gittikten sonra kaybolan çoban Mehmet Sökmen (44), 6 gün sonra yürürken bulundu. Jandarmaya "Gezintiye çıktım" diyen Sökmen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlendi.

İmamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Mehmet Sökmen, 7 Temmuz Salı günü, koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi, mahalle sakinleriyle yaptıkları aramadan sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen Jandarma ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Kısa süre sonra, Sökmen'in koyun sürüsü, mahalle yakınlarında bulundu.

GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞ

Aramalar, sürünün bulunduğu yerde yoğunlaştırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken Mehmet Sökmen, bu sabah İmamlar Mahallesi Söğütyanı mevkisinde vatandaşlar tarafından yürürken görüldü. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık görevlilerince Çameli Devlet Hastanesi'ne götürülen Sökmen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlendi. Çoban Mehmet Sökmen'in, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, gezintiye çıktığını söylediği öğrenildi.

- Denizli

Kaynak: DHA