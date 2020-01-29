Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu
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Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)CENAZESİ MORGA KALDIRILDIMersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

29.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:04
Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

'in ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan 'ın (63) cenazesi, Erdemli morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu
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