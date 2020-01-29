Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu
Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)CENAZESİ MORGA KALDIRILDIMersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
29.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:04
Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.
Kaynak: DHA