MERSİN Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu
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MERSİN Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu

Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulunduMERSİN'in Erdemli ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiçekçi Fuat Baz'ın (51), su kuyusunda cesedi bulundu.

14.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:30

Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiçekçi Fuat Baz'ın (51), su kuyusunda cesedi bulundu. Erdemli'ye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve çiçekçi Fuat Baz'dan haber alamayan yakınları, 8 Eylül günü jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İş yeri çevresi ve gidebileceği yerlerde arama yapan jandarma ve yakınları, Baz'dan herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ve yakınları, bugün sabah saatlerinde iş yerinin arkasındaki çiçek serası baktı. Seranın yakınındaki su kuyusunu da açan yakınları, Baz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarılan Baz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Baz'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MERSİN Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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