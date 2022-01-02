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Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ORMANDA ÖLÜ BULUNDUEskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ava çıktıktan sonra kaybolan Halil İbrahim Doğruk (54), Numanoluk Mahallesi Avlak mevkisindeki ormanda ölü bulundu.

ESKİŞEHİR (DHA) - ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ava çıktıktan sonra kaybolan Halil İbrahim Doğruk (54), Numanoluk Mahallesi Avlak mevkisindeki ormanda ölü bulundu. Doğruk'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.


Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Kayıp avcı her yerde aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri

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