Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti
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Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 attan biri yolda ölmüş, 99 at ise kaybolmuştu. Kayıp atlarla ilgili hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" dedi.

50 DEĞİL 100 AT

Hatay Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a yaptığı açıklamada kayıp atlarla ilgili şunları söylemişti: "100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de belediye ve veteriner işleri müdürlüğü olarak fiziken 100 adet at teslim alınmadı. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda da 100 adet at bulunmuyor. Ancak yine yaptığım araştırmada atların hayvan pazarına geldiğini fakat 1'inin yolda öldüğünü öğrendim. Diğer 99 at ise belediyemiz tarafından teslim alınmadı. 13 Nisan itibariyle de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda kaymakamlık kapsamlı bir soruşturma yapıyor."

400 BİN LİRA DEĞERİNDE

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay Dörtyol Belediyesi'ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99'unun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
RAŞİT YANMAZ: denetleme yok belediyeleri hükümeti muhalifleri hesap sorulabilirlik yok bir usülsüzlük varsa o kişinin yargılanması lazım kim olursa olsun hangi parti olursa olsun bunlar senin benim paramla alınıyo bizim vergilerimiz çöpe gidiyo bunu anlıyan yok ama
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BEKİR YAPİCİ: herhalde dörtyol belediyesindeki tek olay bu degil haberlere bakarsak daha öncede bazi hadiseler yasanmis bu olayda bardagi tasiran son damla olmus olabilir.
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OSMAN TOKGONUL: Abi ben iki üç gündür kişnemeye başladım . Sizde de böylesi belirtiler varmı ? Dile kolay 99 at, bizede bir lokma düşmüştür (?)
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