Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (6)
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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (6)

28.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:31
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (6)

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTUSamsun'da 42 gündür kayıp olan ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Samsun'da 42 gündür kayıp olan ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda  bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi. 


Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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