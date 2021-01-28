Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2)

28.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:19
Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2)

CESEDİNİ ÇUVALA KOYUP ATMIŞSamsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, olay günü yaşananları anlattı.

CESEDİNİ ÇUVALA KOYUP ATMIŞ

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, olay günü yaşananları anlattı. Terme ilçesi sahilinde Arzu Aygün ile buluştuklarını anlatan Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:20:38. #1.14#
title