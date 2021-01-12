Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda bulundu

ISPARTA'da dün akşam evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Hakkı Uluışık (78), dağlık bölgede bulundu.

Side Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Alzheimer hastası, 5 çocuk babası Hakkı Uluışık, dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kızı Gülsüm Uluışık'ın polise kayıp müracaatında bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Hakkı Uluışık'ın en son evden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, kaybolduğu günün gecesi saat 00.30 sıralarında Sidre Tepesi dağlık alana doğru gittiğini tespit etti. Görüntülerde evin demir sokak kapısını açmaya çalışan ancak başarılı olamayan Hakkı Uluışık'ın kapı üzerinden atlayıp, gözden kaybolduğu belirlendi. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 11.00 sıralarında Darıderesi dağlık alanda Hakkı Uluışık'a ulaştı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakkı Uluışık, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ