Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
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Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)

Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER, 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULDUTokat'ta, dün Seküdağ Yaylası'ndaki evlerinin önünde oynadığı saat 18.

TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER, 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULDU

Tokat'ta, dün Seküdağ Yaylası'ndaki evlerinin önünde oynadığı saat 18.00 sıralarında kaybolan Süleyman Yıldırım'ı (2) arama çalışmaları sürdürülürken, Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti, çalıştıkları 10 kilometre uzaklıktaki tarlalarında, kendilerine doğru küçük çocuk geldiğini gördü. Çift, saat 16.00 sıralarında buldukları çocuğun kayıp olarak aranan Süleyman Yıldırım olduğunu anlayınca beldeye götürdü. Yaylada arama çalışmalarını takip eden ailesine de haber verildi. Beldeye gelen aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Baba Süleyman Yıldırım, ambulansta çocuğunu kucağına alarak, sarılırken, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,  

 


Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)
Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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