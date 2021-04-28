Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi
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Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor'da oynanan iletişim oyununda konuştuğu annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi. Gamze Atakan, Balaban'ın konseyde "Gamze'yle değil annemle konuşmak istiyorum" demesinin ardından Instagram hesabından Balaban'la olan profil fotoğrafını sildi.

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Ödülü kazanan yarışmacılar tek tek anneleriyle konuşup hasret giderdi. Ancak annesini arayan İsmail Balaban, nişanlısı hakkında duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

"NİŞANLIN, BIRAKIP GİTTİĞİN KIZ DEĞİLMİŞ"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Kayınvalidesinin 'Yılan' dediği Survivor İsmail Balaban'ın sevgilisinden ilk hamle geldi

"NİŞANLIMLA DEĞİL ANNEMLE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Bunun üzerinde konseyde İsmail Balaban ile konuşan Acun Ilıcalı, "Eğer istiyorsan sana Gamze'yle görüşme hakkı vereceğiz" teklifinde bulundu. Ancak İsmail, nişanlısı Gamze ile görüşmek yerine annesiyle konuşmak istediğini yaşananları ondan öğrenmek istediğini belirtti.

Kayınvalidesinin 'Yılan' dediği Survivor İsmail Balaban'ın sevgilisinden ilk hamle geldi

İSMAİL'LE OLAN FOTOĞRAFINI SİLDİ

Bu yaşananların ardından tepkisiz kalmayan Gamze Atakan, Instagram hesabındaki İsmail Balaban ile olan profil fotoğrafını sildi. Kayınvalidesi tarafından "Yılan" diye anılan Gamze Atakan, hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kayınvalidesinin 'Yılan' dediği Survivor İsmail Balaban'ın sevgilisinden ilk hamle geldi
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Ecem Altan
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