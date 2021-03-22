Kayınpederinin evine gelip pompalıyla ateş açtı
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Kayınpederinin evine gelip pompalıyla ateş açtı

22.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:15

Çorum'da kayınpederinin evine giden damat, pompalıyla rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı gözaltına aldı. Olayda bir can kaybı yaşanmazken, saldırganın boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Gülabibey mahallesi Bağcılar 49. Sokak'ta meydana gelen olayda C.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi H.S.Ş.'nin baba evine gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silah sesleri sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırgan şahıs binada oturanlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayınpederinin evine gelip pompalıyla ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HOPA: Yürü be kim tutar seniii!!
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