Kayınpederini sokak ortasında silahla vuran damat, mahalleyi karıştırdı
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Kayınpederini sokak ortasında silahla vuran damat, mahalleyi karıştırdı

14.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:40

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, damat tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. Damat ve yanındaki şahıs mahalleyi birbirine katıp kaçmaya çalıştı ancak yaşanan kovalamaca sonucu suç aletiyle birlikte yakalandılar.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Hekimzade Mahallesi, Kurşunlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 10 LC 030 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ş.M. ve oğlu N.M, Ş M'nıin yaklaşık bir buçuk ay önce eşi ile yaşadığı şiddet olayından dolayı aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. ve kayınvalidesi G.G. ile karşılaştı. Karşılıklı olarak sözlü tartışmaya başlayan şahıslar daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında Ş.M, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile F.G'yi vurarak yaraladı.

ŞAHISLAR KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

10 LC 030 plaka otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli Ş.M. ve yanında bulunan N.M, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaşanan kovalamaca sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayda yaralanan F.G'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kayınpederini sokak ortasında silahla vuran damat, mahalleyi karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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