İzmir'in Bornova ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.E. ile damadı Hasan Hamdi Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, damadını kasıklarından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Hamdi Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek fenalık geçiren damadın yakınları hastaneye kaldırıldı.

Kayınpeder M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

