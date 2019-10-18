Kayınpeder bıçaklı saldırıdan 12 gün sonra öldü, damadın kardeşi tutuklandı

18.10.2019 17:12

AKSARAY'da, tartıştığı damadının kardeşi Fatih Ayalp'in (34) torunlarının gözü önünde bıçakladığı Hidayet Kutlu (61), tedavi gördüğü hastanede, 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan damat Uğur Ayalp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, kardeşi Fatih Ayalp ise tutuklandı.

Olay, Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyündeki yaylada meydana geldi. Emine Ayalp, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızını alıp, köydeki ailesinin yanına bırakarak, başka şehre yerleşti ve eşi Uğur Ayalp'e (36) boşanma davası açtı. Uğur Ayalp de 5 Ekim Cumartesi günü kayınpederi Hidayet Kutlu'nun evine gidip, hafta sonunu beraber geçirmek istediğini belirterek, çocuklarını aldı. Uğur Ayalp, 7 Ekim Pazartesi günü, kardeşi Fatih Ayalp ile beraber çocuklarını kayınpederinin evine götürüp, teslim etti. Bu sırada Uğur Ayalp ve Hidayet Kutlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Fatih Ayalp, Hidayet Kutlu'yu torunlarının gözü önünde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ayalp kardeşler, evden kaçarken, sesleri duyan komşular ise gelip, kanlar içinde bulduğu Kutlu için sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kutlu, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hidayet Kutlu, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

DAMAT SERBEST, KARDEŞİ TUTUKLANDIÖte yandan olayın ardından kaçan Uğur Ayalp ile kardeşi Fatih Ayalp, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Ayalp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Fatih Ayalp ise tutuklandı.

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Kaynak: DHA