KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığın alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Uyar'ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışma sonrası bulundu. 4 metre derinlikte tabanda otların arasında bulunan Uyar'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.