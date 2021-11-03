KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2 - Haberler
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KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığın alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Uyar'ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışma sonrası bulundu.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığın alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Uyar'ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışma sonrası bulundu. 4 metre derinlikte tabanda otların arasında bulunan Uyar'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

KAYIĞI ALABORA OLAN BALIKÇI-2

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