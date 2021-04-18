Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
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Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi

İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir süt tankeri devrildi.

Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir süt tankeri devrildi. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tire - Torbalı yolunda Tire Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Seyit Taşdemir yönetimindeki 35 FR 192 plakalı süt tankeri, organize sanayide bir fabrikaya süt getiriyordu. OSB girişine yaklaştığı sırada kayganlaşan yol sebebiyle kontrolden çıkan tanker devrilerek yol kenarına savruldu.

Kaza sonucu yaralanan tanker sürücüsü Seyit Taşdemir, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi
Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ

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