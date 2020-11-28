Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
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Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu

28.11.2020 02:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:08
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde zihinsel engelli Yasemin Küçük'ten (18) uzun süre haber alamayan ailesinin kaybolduğu yönünde yaptığı ihbar üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde zihinsel engelli Yasemin Küçük'ten (18) uzun süre haber alamayan ailesinin kaybolduğu yönünde yaptığı ihbar üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Ekiplerin birçok noktada sürdürdüğü çalışmalarda geç saatlere kadar genç kızdan haber alınamadı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Yasemin Küçük, öğlen saatlerinde Altındere Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Küçük'ün eve dönmemesi üzerine, ailesi gidebileceği yerlerde arama yaptı. Ancak genç kıza ulaşamayan aile, jandarma karakoluna aradı. Ailenin Küçük hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri seferber oldu. Genç kızın bulunması için arama kurtarma çalışmalarına İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), UMKE, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyeleri de destek verdi. Birçok farklı bölgeye dağılan ekiplerin yaptığı çalışmalarda geç saatlere kadar genç kıza ulaşılamadı. Çalışmalar ara verilmeden sürdürülüyor.

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Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu
Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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