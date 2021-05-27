Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
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Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı

Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ün bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde dün evinden sabah saatlerinde ayrılan Hüseyin Kök'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Jandarma, JAK, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin katılımıyla Hüseyin Kök'ü arama çalışması başlatıldı. Jandarma İz Takip Köpeklerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında ayrıca drone yardımıyla havadan da arama çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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