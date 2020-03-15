Kaybolan papağanını bulan öğrenciye bin TL ödül verdi
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Şenol Çelik, Samsun, Güncel

Kaybolan papağanını bulan öğrenciye bin TL ödül verdi

Samsun'da esnaflık yapan bir vatandaş, kaybolan papağanını bulan lise öğrencisine bin TL ödül verdi.

15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Kaybolan papağanını bulan öğrenciye bin TL ödül verdi

Samsun'da esnaflık yapan bir vatandaş, kaybolan papağanını bulan lise öğrencisine bin TL ödül verdi.


Samsun'da esnaflık yapan 50 yaşındaki Şenol Çelik'in 'Artist' isimli papağanı 5 gün önce kaybolmuştu. Çelik dükkanında ve evinde baktığı, evladı gibi gördüğü papağanı bastırdığı ilanla aramaya başlamış, sultan papağanı olan Artist'in bulunması için bin TL ödül koymuştu.


Şenol Çelik'in arayışları sonuç verdi. 9. sınıfa giden 15 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Çırak 'Artist'i bularak sahibine teslim etti. Şenol Çelik de vaat ettiği üzere papağanını geri getiren Çırak'ı bin TL ile ödüllendirdi.


6 aydır baktığı papağanının bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Şenol Çelik, "Abdullah kardeşime bu duyarlılığından ötürü çok teşekkür ederim. Artist'i bulup bana getirdi. Ben de kendisine ödülünü takdim ettim. Her kuruşu helal olsun. Eğitiminde harcar inşallah. Bu paranın bir lise öğrencisine gitmesi ayrıca çok güzel oldu. Papağanım da geldi. Durumu iyi ve sağlıklı. Bulunmasına ailecek çok sevindik" dedi.


Papağanı bulan Abdullah Çırak ise, "Okul dönüşü bir elektrik direğinin üstünde gördüm. Uçmaya başladı bir inşaata kondu. Oradaki işçiler bana seslendi. Biz yakalayamadık sen tutabilirsen al diye. Gittiğimde benden kaçmadı. Eve götürüp besledim. Sahipli olduğunu bilmiyordum. İnternetteki haberleri görünce fark ettim. Sahibine ulaşıp teslim ettim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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