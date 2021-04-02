Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu
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Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu Manisa'da kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki kız çocuğu evinin 2 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından bulundu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki Büşra Ş.

Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu

Manisa'da kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki kız çocuğu evinin 2 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından bulundu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki Büşra Ş. İsimli kız çocuğu jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu evinin 2 kilometre uzağında bulundu. Küçük kız ailesine teslim edilirken bir daha tek başına uzaklaşmayacağına dair jandarma ekiplerine söz verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Yayla Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında kayıp ihbarı yapılan küçük bir kız çocuğu için jandarma ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine Yayla Mahallesine giden jandarma ekipleri her yerde Büşra Ş. isimli 4 yaşındaki küçük kızı aradı. Küçük kız yaklaşık 3 saat sonra yapılan titiz çalışma sonucu evinden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide tek başına bulundu. Sağlıklı bir şekilde bulunan küçük kız ekipler tarafından ailesine teslim edilirken, bir daha tek başına uzaklaşmayacağına dair söz verdi. Büyük korku yaşayan küçük kızın ailesi de jandarma ekiplerine çocuklarını sağ salim bulup getirdikleri için teşekkür etti.

Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu
Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu
Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu
Son dakika haber | Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

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