Kaybolan köpeğin sahibiyle buluşma anları duygulandırdı
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Kaybolan köpeğin sahibiyle buluşma anları duygulandırdı

Kaybolan köpeğin sahibiyle buluşma anları duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, kaybolan köpeğine sosyal medya aracılığıyla yeniden kavuşan Şerife teyzenin Kibar ismini verdiği köpeğiyle buluşma anları duygulandırdı.

Bolu'da, kaybolan köpeğine sosyal medya aracılığıyla yeniden kavuşan Şerife teyzenin Kibar ismini verdiği köpeğiyle buluşma anları duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan Şerife isimli kadın geçtiğimiz günlerde Kibar ismini verdiği köpeğini kaybetti. Köpeğini birkaç gün aramasına rağmen bulamayan kadın, yakınlarından yardım istedi. Şerife teyzenin yakınları sosyal medyada hayvanseverlerin yoğun olduğu gruplarda köpeğin resimlerini paylaştı. Sosyal medya aracılığıyla bulunan köpek Şerife isimli kadınla buluşturuldu.

Sahibini görerek hızla koşan ve üzerine atlayan Kibar'ı 'aşkım, sevdam, her şeyim' diyerek seven Şerife teyze ile köpeğinin buluşma anları duygulandırdı. - BOLU

Kaybolan köpeğin sahibiyle buluşma anları duygulandırdı
Kaybolan köpeğin sahibiyle buluşma anları duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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