Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor
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Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor

27.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:57

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1,5 aydır haber alamadığı 16 yaşındaki kızını arayan anne, vatandaşlardan yardım beklediğini belirtti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1,5 aydır haber alamadığı 16 yaşındaki kızını arayan anne, vatandaşlardan yardım beklediğini belirtti.

Çiğli ilçesinde pazarda çay satarak geçimini sağlayan Nuray Özsöz, AA muhabirine 16 yaşındaki kızı Nazlı Demirtaş'ın 1,5 ay önce ablasının evinden çıkarak kayıplara karıştığını, sokak sokak gezerek kızını aradığını söyledi.

Kızının kaybolmadan 1 gün önce ablasında kaldığını, birlikte yemek yediklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Oturduk sohbet ettik, yemek yedik. Ablası evde uyuyunca Nazlı kayboluyor. Evden dışarı çıktığı andan itibaren telefonunun sinyali kesiliyor. Sosyal medya hesapları kapatılmış. Bir daha hiç haber alamadık. Arkadaşlarına sorduk, kimse bilmiyor. Polise gittik. Onlar da her yerde arıyor. Güvenlik kameraları inceleniyor. Ancak şu ana kadar bir sonuç yok."

Kızıyla ilgili bir iki ihbar aldığını ancak asılsız çıktığını anlatan Özsöz, kızını bulmak umuduyla her gün sokak sokak dolaştığını, kızının fotoğrafının bulunduğu "Kayıp Aranıyor" ilanlarını astığını anlattı.

Vatandaşlardan yardım beklediğini belirten Özsöz, kızını görenlerin polisi aramasını istediğini ifade etti.

Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor
Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor
Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor
Kaybolan kızını arayan anne destek bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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