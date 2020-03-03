Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor
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Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor

Şanlıurfa'da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.

03.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:44
Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor

'da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, biri 12, diğeri 13 yaşında olan ve Yunuscan Gören kardeşler dün akşamdan bu yana kayıp. Çocuklarından haber alamayan aile fertleri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekipleri kayıplara karışan çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukların son olarak merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi 23 Nolu toplu taşıma otobüsünde görüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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