Kaybolan genci arkadaşı öldürmüş - ÇANAKKALE

06.11.2019 23:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:05

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Gökhan Özkan'ı (23) arama çalışmaları kapsamında en son birlikte görüldüğü arkadaşı E.O'yu (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde E.O, Özkan'ı Ayvacık ilçesinin Arıklı köyünde av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti. Zanlıyı olay yerine götüren ekipler, burada gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada E.O'nun, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için Özkan'ı öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Kaynak: AA