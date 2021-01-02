Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü
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Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü

02.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:30
Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü

Amasya'nın Taşova ilçesinde 75 yaşındaki Hidayet Temizel'den 7 gündür haber alınamıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 75 yaşındaki Hidayet Temizel'den 7 gündür haber alınamıyor. Temizel'in eşi, dizlerini döverek onun için gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı Çaydibi köyünde yaşayan Hidayet Temizel (75), 7 gün önce ortadan kayboldu. Eşini her yerde arayan ve bulamayan 70 yaşındaki Rabia Temizel, kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca, eşinin fotoğrafından afiş yaparak yaşadığı köye yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Muhtar, kaybolan Hidayet Temizel için köylüler ve jandarmayla birlikte köyü didik didik aradılar, ama hala sonuç alınamadı.

Rabia Temizel, eşini en son 7 gün önce sabah kahvaltıda gördüğünü belirterek, "Nasıl oldu işte sabahtan gitti, kalktığı zaman bulamadık. Daha yok. Arıyoruz arıyoruz ama bulamıyoruz. Bir haftadır arıyoruz yok. Aramadığınız, gitmediğimiz yer kalmadı. Kimse görmemiş. Bir haftadır arıyoruz ama yok" dedi.

Çaydibi Köyü Muhtarı Ertan Yılmaz, "Köyümüzde ikamet eden Hidayet Temizel amcamız 7 gündür kayıp. Sabah kahvaltısını evinde yapıp o günden bu yana köyümüzde yok. Köy halkı ve jandarma ekipleri ile beraber arıyoruz. Halen bir haber alamadık. Bağ, bahçe gibi dere yatakları ıslah çalışmalarında oralar hep bakıldı ama bir sonuç bulunamadı. Nereye gittiğini kimse de görmedi ve bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu" şeklinde konuştu.

Hidayet Temizel'i arama çalışması devam ediyor. - AMASYA

Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü
Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü
Kaybolan eşi için dizlerini döverek gözyaşı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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