Kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan engellinin cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da işitme ve konuşma engelli Salih Er'in (47) eve dönmemesi üzerine kardeşleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yapıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KARDEŞİ BULDU

Polis ve jandarma tarafından aranmasına devam edilen Er'in cansız bedeni, kendilerine ait ayçiçeği tarlasında kardeşi Cuma Er tarafından bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Er'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA