Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu
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Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu

Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Yeşilli'nin Sancar Mahallesi'nde yaşayan Capan ailesinin kızları Hazal, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Kızlarını bulamayınca aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 4 saatlik çalışmayla Hazal'ı dağlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hazal, ailesine teslim edildi.


Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu
Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu
Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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