Survivor Türkiye Ekibi, Romanya'ya 10'a 8 Yenildi

hdpli nihat doğan devreye gitdi ve romanlarin istediğini yapti ulan senin ne başarin var spor dalinda şansa oyunlar kazaniyor o da bunun farkinda bilerek ve isteyerek bunu yaptiğini düşünüyorum
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dün heyecan dolu dakikalar yaşandı. All Star ekibi Gönüllüleri yenip Romanya takımı ile karşı karşıya geldi.
10''A 8 ROMANYA KAZANDI
"Survivor 2018 son bölümde Türkiye-Romanya yarışını kim kazandı?" sorusu yanıt buldu. Gönüllüler'i yenen All Star takımı, Türkiye adına Survivor Romanya'yla karşılaştı. Oyunu 10-8 Romanya kazandı.