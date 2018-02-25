Survivor Türkiye Ekibi, Romanya'ya 10'a 8 Yenildi
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Survivor Türkiye Ekibi, Romanya'ya 10'a 8 Yenildi

Acun Ilıcalı Survivor Türkiye ekibi ile Romanya'yı bir araya getirip yarıştırdı. Yarışın sonunda yüzü gülen takım Romanya oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dün heyecan dolu dakikalar yaşandı. All Star ekibi Gönüllüleri yenip Romanya takımı ile karşı karşıya geldi.

10''A 8 ROMANYA KAZANDI

"Survivor 2018 son bölümde Türkiye-Romanya yarışını kim kazandı?" sorusu yanıt buldu. Gönüllüler'i yenen All Star takımı, Türkiye adına Survivor Romanya'yla karşılaştı. Oyunu 10-8 Romanya kazandı.

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YORUMLAR (28)

  • ....:
    hdpli nihat doğan devreye gitdi ve romanlarin istediğini yapti ulan senin ne başarin var spor dalinda şansa oyunlar kazaniyor o da bunun farkinda bilerek ve isteyerek bunu yaptiğini düşünüyorum
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  • GÖZLEM:
    Bir takımın içinde MİLLİ OLMUŞ eski sporcular ve Milli olmayı bekleyen eski Türkücüler varsa eğer, ! Birilerinin çalıp diğerlerinin oynaması lazım gelirdi. ! Anlaşılan odur ki, Nihat yanlış perdeden girmiş. ! Yalnız o mu. ? Değil. . Sayı kazanamayınca şuurunu ve kontrolünü kaybedenler de var. ! Onların da hal ve hareketleri doğru gelmedi gözüme. ! Her yerde olduğu gibi . . . . . . . . . mış gibi. ! . . . . miş. ! gibi yapmakta üstümüze yok. Sonrası mı. ? Ahh Vahh. Bizi kandırmışlar. !
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  • GERÇEK STAR ROMANYA:BİZDEKİ NAYLON STARL:
    tamam dün akşamki REZİLLİĞİN EZİKLİĞİN ALCAKLIĞIN ve HAİNLİĞİN yüzde ellisi Nihat abinin yüzünden egosun''dan diyelim peki geri kalan yüzde ellisi''nin sorumlusu sorumluları kim kimler ben yazayım sizler anlayın senin iki (2) tane şampiyonluğun olması hikaye dün gördük halini üstelik Milli olabilecek yarışta ve sanki pikniğe gelmiş öyle bekliyor durakta elin adamı vitesi üçe taktı gidiyor, özel servis bekliyor beyzademiz birde çöl prensesimiz var parmak uçları ile koşan çıt kırıldım oLmuş anladın
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  • GERÇEK STAR ROMANYA:BİZDEKİ NAYLON STARL:
    hala sinirliyim hala öfkeliyim hala kızgınım düşündükçe asabi oluyorum asabi oldukça aklımdan geçenleri buraya yazacağım diyorum hepsi Argo olacak kendimi zor tutuyorum. , tek kelime ile Y A Z I K L A R O L S U U N N N. , karşı takım geriye düştüğü zamanda dahi kendilerini #Savaşacağız ve Kazanacağız# diyerek her oyun sonrası üç (3) kere tekrar ederken peki bizdeki NAYLON star takımı ne yapıyordu söylüyordu hiç anlaşılmayan bir dil ile Türkiye ondan sonra #Laay Laaay Looy Laay# işte aradaki fark. . , ,
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  • BU:
    Gerçekten o turabi ne öyle maskeli, etekli . orası ring değilki, herşeyiyle o kadar cahil ve iticiki . nihat doğan, nagihan, Sahra''da hepsi aynı tipler. ukalalık ta birinciler.
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