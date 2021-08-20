Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
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Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı

Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda ürünlerini taşıyan tır Kayapınar'dan yola çıktı.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda ürünlerini taşıyan tır Kayapınar'dan yola çıktı.

Sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçen Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, gıda paketlerinden oluşan yardım tırını bölgeye gönderdi. Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Belediyesi olarak Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için hazırladıkları gıda paketlerini taşıyan yardım tırının yola çıktığını ifade ederek, "Yardım tırımız Diyarbakır AFAD ve Kastamonu AFAD üzerinden irtibatlı olarak Kastamonu Bozkurt bölgesine gidecek. Bu yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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