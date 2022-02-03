Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi

Kayapınar Belediyesince üç ayların başlamasıyla Kuran-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve vatandaşlar katıldı.

Programda, İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış, Hafız Mehmet Emin Mülayim ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Muhammet Mansur Sağır Kur'an-ı Kerim okudu.

Program sonunda katılımlarından dolayı Danış, Mülayim ve Sağır'a tablo hediye edildi.