DİYARBAKIR (İHA) - Kayapınar Belediyesi'nden gelecek nesillere ücretsiz eğitim akademisi

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından, gelecek nesillere daha iyi eğitim almaları için 15 branşta 500 öğrenciye 22 öğretmenin verdiği ücretsiz eğitim akademisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ünal Koç, eğitime destek vermek amacıyla öğrencilere dev tesis tahsis etti. Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi adı altında 15 branş ile 8. sınıfları liseye, 12. sınıfları üniversiteye ve küçük yaş gruplarını ise robotik kodlamaya hazırlanan 500 öğrenci 22 öğretmen ile eğitime başladı.

Açılışta konuşan Kaymakam Koç, Diyarbakır'ın değerlerinin isimlerini sınıflara vererek örnek almalarını istediklerini kaydetti. Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak biz eğitime önem veren bir belediyeyiz. Bugün Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi'ni açıyoruz. Bugüne kadar 9 tane bilgi evimiz vardı, oralarda 2 bin 900 öğrencimiz eğitim alıyordu. Fakat bugün farklı bir konseptle eğitime başlıyoruz. Burada daha sınavlara yönelik bir eğitimimiz olacak, şu an itibariyle 500 öğrencimiz burada kayıtlı, 22 öğretmenimiz var. Burada 8 sınıflar ve 12 sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Bir de küçük yaş gruplarımız için robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak. Burada amacımız eğitimimizin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Burada yaptığımız sınıflara da Diyarbakır'ımızın değerlerinin ismini verdik. Cahit Tarancı, Ziya Gökalp gibi isimleri verdik. Böylece onlar da onları örnek alsınlar, daha güzel yerlere gelsinler istiyoruz ve buranın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışa öğretmenler ve öğrenciler katıldı.