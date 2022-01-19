KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI - Haberler
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KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle hareket ettirildi.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle hareket ettirildi.

Kentte kar yağışı etkili olurken, D-100 kara yolu Düzce geçişinde araçların kayması sonucu zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yolda kalan araçlar için Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler, trafik ve jandarma ekipleri seferber oldu. D-100 yolu Doğanlı mevkisinde kayan TIR'ı kurtarmak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA devreye girdi. TOMA TIR'ın dorsesine destek verdi, sürücü de aracını hareket ettirdi.

KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI

KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI

KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı, Düzce, kar, Güncel, Haber

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